In Osterberg gibt es weiterhin den Gelben Sack

Plus Die Gemeinde Osterberg will das bisherige Sammelsystem für Verkaufsverpackungen beibehalten.

Die Abfallwirtschaft stand im Zentrum der Beratungen während der letzten Osterberger Gemeinderatssitzung. Das Ratsgremium hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob es künftig beim Gelben Sack bleiben soll oder ob auf eine Gelbe Tonne umgestellt werden könnte. Die Klärung dieses Sachverhalts geht auf eine Anfrage des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises zurück. Hintergrund ist die Schließung des dualen Systems in Augsburg.