Pfarrzentrum-Grundstück: Die Brache wird zur bunten Blumenwiese

Weit über Tausend Blumenpflanzen wachsen und gedeihen derzeit auf dem Areal des ehemaligen Pfarrzentrums an der Kolpingstraße in Babenhausen.

Der Obst- und Gartenbauverein Babenhausen erfreut Menschen und Insekten mit einer bunten Blumenwiese auf dem Gelände des ehemaligen Pfarrzentrums, das seit Langem brachliegt.

Von Fritz Settele

Rund sieben Jahre ist es her, dass das Babenhauser Pfarrzentrum an der Kolpingstraße aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde. Danach stützte ein Gerüst die Ostseite, um Fußgänger vor herabfallenden Mauerteilen zu schützen. Vor etwa zwei Jahren fiel das Gebäude schließlich der Spitzhacke zum Opfer. Zurückblieb eine brachliegende, trostlose Fläche mitten im Ort. Der Obst- und Gartenbauverein Babenhausen hat dem Grundstück heuer unter Federführung von „Stadtgärtner“ Alfons Müller ein neues Antlitz verliehen: in Form einer artenreichen Blumenwiese.

Längst sollte ein neues Pfarrzentrum auf dem Gelände an der Kolpingstraße stehen. Doch bisher ist das nicht der Fall – nicht zuletzt wegen der finanziellen Lage der katholischen Pfarrgemeinde. Lediglich ein Schild „Betreten der Baustelle verboten“ erinnert seit dem Gebäudeabbruch 2018 an die ursprünglich gefassten Neubaupläne. Tatsächlich hat die Pfarrgemeinde derzeit im wahrsten Sinne des Wortes „mehrere Baustellen“ – allerdings andernorts: Die Kirche St. Andreas ist sanierungsbedürftig, im Pfarrhof steht ein Umbau an. Lesen Sie dazu auch: Herrscht in Sachen Pfarrheim-Neubau Stillstand?

"Mössinger Sommer" hielt Einzug

Der Obst- und Gartenbauverein Babenhausen nahm sich in diesem Jahr vor, das mehrere Hundert Quadratmeter große Areal an der Kolpingstraße zu verschönern. Er wollte dort eine Blumenwiese anlegen. Nachdem Josef Deggendorfer seitens der Kirchenverwaltung grünes Licht gegeben hatte, begannen die Arbeiten. Um das Gelände zu ebnen, wurde Humus von Klosterbeuren nach Babenhausen transportiert, der dort beim Bau des Dorfgemeinschaftshauses angefallen war. Er wurde eingearbeitet, das Ganze gewalzt und gefräst, ehe die Blumensamen ausgestreut wurden.

Die Aussaat hatte der Verein aus eigener Tasche bezahlt. Zum Einsatz kam der sogenannte Mössinger Sommer, eine Mischung aus rund 30 verschiedenen Blumensamen. Benannt ist der Mix nach der Großen Kreisstadt Mössingen in Baden-Württemberg, wo seit Jahrzehnten kommunale Grünflächen in Blumenwiesen verwandelt werden. Das sollte auch im Fuggermarkt funktionieren. Nachdem Alfons Müller und seine Helfer einen halben Tag lang mit den Vorbereitungen beschäftigt waren, hieß es: abwarten.

Positive Resonanz in Babenhausen

Schon bald spitzten die ersten Pflänzchen aus dem Boden. Inzwischen zieren Tausende Blumen das Grundstück. Sie bieten eine „Farbenpracht, die noch toller als erwartet ist“, findet Müller. Mohn und Kornblumen blühen neben Rittersporn, Schleierkraut, Margeriten, Ringelblumen und Sonnenblumen. Und wer kannte vorher Kuhkraut, Gilia tricolor, Natternkopf oder kleine Schlafmützchen? Es gibt viel zu entdecken. Die Wiese bietet sich direkt dafür an, dass Schulklassen im Rahmen einer Pflanzenbestimmung praktischen Bezug zur Natur bekommen. Ein Vorteil des „Mössinger Sommers“ ist, dass zu jeder Jahreszeit Blumen die bereits verwelkten ersetzen und die Fläche stets in neuen Farben erblüht.

Die Aktion des Vereins stößt auf positive Resonanz. Wie Müller berichtet, wurde er vielfach auf die „tolle Idee“ angesprochen. Doch nicht nur die Bürger haben etwas von der Blumenwiese, sondern auch die Tierwelt, die einen Rückzugsort vorfindet. Vor allem entwickelte sich ein wahres Paradies für Insekten. Am auffälligsten sind die unterschiedlichen Schmetterlinge und Bienen, denen sich laut Müller ein ideales Reservoir an Blütennektar aufgetan hat. Die Wiese, so Müller zusammenfassend, sei „schöner als geplant“ geworden.

Nur schade, dass Ende Herbst Schluss ist, da es sich durchwegs um einjährige Pflanzen handelt. Doch was spricht dagegen, die Aktion im kommenden Jahr zu wiederholen? Zumal Baumaßnahmen auf dem Grundstück zumindest aktuell nicht absehbar sind.

