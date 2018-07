12:05 Uhr

Platz zum Spielen: Kinderkrippe wird eingeweiht

Die Kettershauser Kinderkrippe wird am Sonntag offiziell eröffnet. Ein Blick in die neuen Räume, in denen sich kreative Möbel und Spielsachen entdecken lassen.

Von Zita Schmid

Helle Räume, große Fenster, ein harmonisches Farbkonzept. Dazu eine kindgerechte Einrichtung mit kreativen Elementen, welche die Entwicklung von Kindern fördern und deren Bedürfnissen gerecht werden sollen. Angebaut an den bestehenden Kindergarten ist in Kettershausen eine neue Kinderkrippe entstanden. Am Sonntag, 22. Juli, wird sie offiziell eröffnet und feierlich eingeweiht. Bei einem Tag der offenen Tür haben Interessierte Einblick in die neuen Räume.

Die großen Fenster im Gruppenraum öffnen den Blick in Richtung Garten. Diesen lieben die Kinder offenbar sehr. „Manchmal stehen sie nur am Fenster und gucken hinaus“, erzählt Selina Jehle, welche die neue Kinderkrippe leitet. Wenn ihre Schützlinge dann etwa in den Bäumen einen Vogel entdecken, sei die Freude groß.

Jehle ist Kindheitspädagogin. Zusammen mit einer Kinderpflegerin betreut sie derzeit sechs Krippen- beziehungsweise Kleinkinder. In diesem Alter würden diese sich selbst und ihr eigenes Aussehen entdecken, sagt sie. Deshalb hätten etwa Spiegel für die Kinder etwas Faszinierendes. So erklärt es sich auch, dass hinter einer hölzernen Lauflernstange an der Wand und an einem Krabbelpodest Spiegel angebracht sind. Sämtliche Möbel im Gruppenraum sind zudem beweglich und nach Bedarf verstellbar.

Zusammen mit der Kuschelhöhle und einem an die Wand gemalten Baum präsentiert sich der Raum in Erdtönen mit grünen Akzenten. „Wir wollten keine kunterbunte Einrichtung, wie man sie oft in Kinderkrippen vorfindet“, sagen Jehle und Bianca Stiegeler, die Leiterin der Kindertagesstätte. Deshalb haben die Frauen vorab gemeinsam ein Farbkonzept für die neue Krippe entwickelt, das sich an den vier Naturelementen Erde, Wasser, Feuer und Luft orientiert. Dieses fand im Gemeinderat Zustimmung und wurde letztlich umgesetzt. Luftiges Hellblau-Weiß findet sich nun im Ruheraum mit runden Bettchen. Um dort gut Schlummern zu können, gibt es zudem eine Sternen-Deko, eine Mondlampe und eine „Schnullerwolke“ aus Holz, wo die Beruhigungsnuckel der Kinder bei Nichtgebrauch ihren Platz haben.

Der geräumige Eingangsbereich samt Garderobe ist mit roter Wand und orangen Sitzwürfel „feurig“ gehalten. Als Erweiterung zum Gruppenraum gedacht, haben die Kinder dort Platz, um mit Spielfahrzeugen ihre Runden zu drehen. Wie von selbst erklärt sich das Thema Wasser im Bad, das mit Mini-Klos, niedrigen Waschbecken, Wickelkommode und Dusche eingerichtet ist. Zum Neubau mit insgesamt rund 180 Quadratmeter Nutzfläche gehören zudem ein Personalraum, weitere Sanitäranlagen und Abstellräume.

Im Juli 2017 begannen die Bauarbeiten für die neue Krippe. Bereits im Januar startete der Krippenbetrieb vorübergehend in einem Raum im Kindergarten. Seit Anfang Juli werden die Kinder nun in den neuen Räumen betreut. Derzeit noch nicht fertiggestellt sind bestimmte Außenbereiche. Auch das Flachdach soll noch begrünt werden.

Für das Projekt wurden Gesamtkosten von gut 540000 Euro veranschlagt. In der noch ausstehenden Endabrechnung werden die Kosten aber vermutlich höher ausfallen, so Bürgermeisterin Susanne Schewetzky. Fast 300000 Euro betragen die Zuschüsse des Freistaats.

Der vorher zweigruppige Kindergarten der Kettershauser Kindertagesstätte ist mit der Krippe nun um eine kombinierte Gruppe erweitert worden. Diese dritte Gruppe in den neuen Räumen bietet Platz für insgesamt neun Krippen- und sechs Kindergartenkinder.

