Einbrecher stehlen mehrere hundert Euro aus Imbisswagen bei Möbel Inhofer

Unbekannte Täter steigen in den Imbisswagen eines Zirkus ein, der momentan bei Möbel Inhofer in Senden gastiert. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Bislang unbekannte Täter haben aus einem Imbisswagen in Senden mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch zwischen 3 und 8 Uhr in der Früh. Der Imbisswagen gehört zu einem Zirkus, der momentan auf dem Parkplatz von Möbel Inhofer gastiert.

Die Polizei Senden sucht Zeugen des Vorfalls

Dem Polizeibericht zufolge schoben die Täter den Rollladen des Wagens nach oben und gelangten dadurch ins Innere. Anschließend entnahmen sie aus mehreren Geldkassetten das darin befindliche Bargeld. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 mit der Polizei Senden in Verbindung zu setzen. (AZ)

