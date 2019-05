14:30 Uhr

Polizei fasst Hosendieb: Der Mann hatte in einem Illertisser Geschäft gestohlen

Der Täter parkte sein Auto direkt am Eingang des Bekleidungsgeschäftes, schnappte sich beim Hinausgehen eine Hose und fuhr davon.

Am Mittwochnachmittag haben Angestellte eines Modegeschäfts in der Dietenheimer Straße einen Diebstahl beobachtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein zunächst unbekannter Mann mit einem Auto vor den Laden und parkte unmittelbar im Bereich des Eingangs. Beim Betreten der Verkaufsräume interessierte er sich auffallend für eine Hose, die im Außenbereich auf einem Ständer hing. Als der Mann das Geschäft ohne Einkauf verließ, nahm er im Vorbeigehen die Hose an sich, stieg in sein Auto und fuhr davon.

Polizisten finden gestohlene Hose in einer Wohnung

Die Angestellte notierte sich das Autokennzeichen und verständigte die Polizei. Aufgrund der Personenbeschreibung und der Halterdaten führten die weiteren Ermittlungen zu einem 38-jährigen Verdächtigen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und auf Anordnung eines Richters wurde dessen Wohnung durchsucht. Dort fanden Polizisten die gestohlene Hose, die im Laden 39,99 Euro kostete. Der 38-Jährige muss sich in einem Strafverfahren für die Tat verantworten.

