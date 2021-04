Polizei kontrolliert: Mehrere Autofahrer waren ohne Gurt unterwegs

Die Polizei hat am Mittwoch in Erolzheim Autofahrer gestoppt. Bei einigen gab es etwas zu beanstanden.

Die Polizei hat am Mittwoch in Erolzheim Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei mehrere Fahrer gestoppt. Zwischen 14.30 und 17.30 Uhr richteten die Beamten ihr Hauptaugenmerk auf die Anschnallpflicht und Handyregeln im Straßenverkehr. In der Kellmünzer Straße hielt die Polizei acht Verkehrsteilnehmer an, die sich vom Handy ablenken ließen. 18 weitere Menschen, die kontrolliert wurden, waren nicht angeschnallt. Wer am Steuer das Handy nutzt, muss laut Polizei mit einem Bußgeld und einem Punkt im Zentralregister rechnen. Gurtverstöße ziehen ein Verwarnungsgeld nach sich. (AZ)

