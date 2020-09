vor 6 Min.

Polizei warnt vor aktueller Betrugsmasche am Telefon

Anrufe mit falschen Gewinnversprechen häufen sich im Unterallgäu. Das ist die Masche der Betrüger.

Achtung, Betrüger: Aktuell ist im Landkreis Unterallgäu eine Häufung von Anrufen mit falschen Gewinnversprechen zu verzeichnen. Das teilt die Polizei mit.

Die Masche: Privatpersonen werden von seriös wirkenden Anrufern darüber informiert, dass sie eine hohe Gewinnsumme zu erwarten hätten, welche meist am darauf folgenden Tag durch einen Notar oder ähnliches in Begleitung zweier Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bar ausgezahlt würde. Man müsse nur noch die anfallenden Gebühren und Kosten bezahlen, die sich im Regelfall auf mehrere Hundert Euro beliefen.

Wie auf dubiose Anrufe reagieren? Die Polizei gibt Tipps

Wenn das Opfer darauf anspringt, wird die Bezahlung der verlangten Summe auf sogenannte Zahlkarten umgelenkt, die an einer Tankstelle oder im Supermarkt gekauft werden sollen. Den darauf befindlichen Code sollen die Opfer telefonisch durchgegeben. So können die Täter auf das Guthaben der jeweiligen Karte zugreifen und dieses einlösen. Genau darin liegt auch das Ziel der Betrüger. „Der erwartete Gewinn bleibt in jedem Fall aus“, so die Polizei.

Grundsätzlich sollte sich ein Jeder zunächst überlegen, ob er überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen hat und sein Verhalten darauf abstimmen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, grundsätzlich gegenüber unbekannten Anrufern eher argwöhnisch zu sein und keine persönlichen Daten zu bestätigen oder preiszugeben. (az)

