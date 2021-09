Rennertshofen

vor 32 Min.

In Rennertshofen sprudelt das Wasser auch im Winter

Plus Der Brunnen in Rennertshofen wird von einer unterirdischen Quelle gespeist. Früher stand an dieser Stelle die Dorfschule.

Von Claudia Bader

Das ganze Jahr über plätschert das Wasser munter aus dem Rohr in den großen Trog des Brunnens vor dem Rennertshofer Vereinsheim. An zentraler Stelle des Bucher Ortsteils bildet dieser nicht nur einen Ort der Erfrischung, sondern auch die Gelegenheit zum kurzen Innehalten. Wenn man dabei nach oben blickt, entdeckt man an der Spitze der kunstvollen Granitsäule eine Pieta. Die aus Bronze gegossene Marienstatue, die den Leichnam ihres Sohnes in den Armen hält, erinnert an den Tod Jesu am Kreuz und lädt zum stillen Gebet ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

