Schon die Römer lebten in Illertissen: Stadt ist wohl älter als gedacht

Bevor Bauherren im alten Stadtkern von Illertissen zu bauen beginnen, schickt das Amt für Denkmalpflege einen Archäologen vorbei. Das war 2017 auch an der Ecke „Auf der Point“ und „Vöhlinstraße“ der Fall, als ein altes Anwesen neuen Wohnungen weichen musste. Wie berichtet, traten Reste eines mehr als 1700 Jahre alten Badhauses zutage, die Teil einer Villa rustica, wie die Römer ihre Gutshöfe nannten, waren. Muss nun die Geschichte Illertissens umgeschrieben werden? Das fragen sich seither die Heimatfreunde in Illertissen.

Schon die Römer lebten auf dem heutigen Stadtgebiet

Grabungsleiter Fabian Hopfenzitz beantwortet die Frage wissenschaftlich trocken so: „Zumindest lässt sich eine noch längere kontinuierliche Besiedelung auch vor der ersten urkundlichen Erwähnung von 954 nach Christus vermuten, als es die alemannischen Reihengräber des sechsten und siebten Jahrhunderts zulassen.“ Vergangenen Donnerstag hat er die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung der Grabungen im Vortragssaal des Museums im Schloss erläutert. Rund 60 Zuhörer waren gekommen und nützten auch die Gelegenheit für Nachfragen. So wurde mit Interesse die Einschätzung des Experten vernommen, dass manche Fundstücke, etwa die Scherben eines verzierten rätischen Keramikbechers oder Mauerstück mit Resten einer Schmuckbemalung, im neuen Museum einen Platz finden könnten.

Hopfenzitz unterteilte seinen Vortrag: Er erklärte erst die Vorgehensweise der Archäologen, um dadurch von den gemachten Funden eine bessere Vorstellung vermitteln zu können. Eine Bilderpräsentation stellte die Grabungsphasen und Fundstücke einzeln heraus.

Alle Grabungen beginnen mit dem Abtragen der Humusschicht, um sich dann Lage für Lage in die Tiefe bis zur ursprünglichen Erdschicht vorzudringen. Gegebenenfalls würden bei Funden Bodenquerschnitte in die Tiefe vorgenommen, um anhand der Schichten die Entwicklung zu erkennen. Verfärbte Erde könne auf Bodendenkmäler hinweisen. Regelmäßig angeordnete Vierecklöchermit Holzresten seien der Hinweis auf Pfahlkonstruktionen früherer Häuser.

Archäologen finden sogar Reste einer Fußbodenheizung

In Illertissen trat ein Viereckbrunnen zutage, dessen Holzbalken durch die feuchte Erde teilweise erhalten waren. Als zweites kamen Reste eines aus Steinmauern errichtetes Badhaus hervor. Es ließ drei nacheinanderfolgende Bauphasen erkennen, wobei die mittlere mit bogenförmigem Mauerwerk auf eine besonders vornehme Ausstattung hinwies. Es fanden sich noch zwei unterschiedliche Lagen Estrich und zwei mal ein Hypokaust, also Anlagen zur Fußbodenheizung. Einige Fragmente eines farbig bemalten Wandputzes mit floralen Motiven unterstrichen den Wert der Ausgrabung, die Hopfenzitz als Teil einer römischen Villa rustica einstufte. Eine Rinne zur Entwässerung wurde ebenfalls sichtbar. Über Größe und Lage des römischen Gutes lasse sich nur spekulieren. In Illertissen gebe es noch einiges zu entdecken, so der Archäologe.

Um die Wende des dritten oder vierten Jahrhunderts wurde die Anlage wohl aufgegeben. Allerdings war sie von den nachfolgenden Bewohnern als Friedhof für acht einzeln angeordnete Gräber genützt worden. Das sei nicht unüblich gewesen, doch die Forscher hätten dafür noch keine Erklärung gefunden. Hopfenzitz rechnete vor, dass das Areal etwa von 130 bis 350 nach Christus genutzt wurde. Somit ergebe sich eine Lücke von 200 oder 300 Jahren bis in die Zeit um 650 bis 700 nach Christus, in der die Reihengräber in der Apotheker Straße datiert werden. Über eine durchgehende Besiedlung seit der Römerzeit lasse sich also durchaus spekulieren, so der Archäologe.

