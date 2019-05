vor 17 Min.

Schwimmen lernen in der Dietenheimer Grundschule?

Ist es Aufgabe der Grundschule, den Kindern das Schwimmen beizubringen? Darüber war sich der Dietenheimer Gemeinderat während seiner jüngsten Sitzung uneins.

Die Debatte angestoßen hatte Rätin Maria Striebel: Ihr zufolge ist der Schwimmunterricht sogar im baden-württembergischen Lehrplan verankert und werde auch an den meisten anderen Schulen angeboten. „Man muss den Kindern die Angst vor dem Wasser nehmen“, sagte Striebel. Zudem gebe es in Dietenheim einen Badesee – dieser könnte für Kinder, die nicht schwimmen können, zur Gefahr werden.

Ihre Kolleginnen Karin Weiß und Ute Werner stimmten Striebel zu. Werner sagte, dass das Schwimmen auch für die motorische Entwicklung der Kleinen enorm hilfreich sei. „Im Wasser werden schließlich ganz andere Bewegungen geschult.“ Sie schlug eine Kooperation mit der DLRG vor – mit anderen Organisationen funktioniere eine Zusammenarbeit schließlich auch.

Dietenheim: Möglicherweise städtischer Zuschuss für Schwimmkurse

Bürgermeister Christopher Eh sah das Ganze anders. „Dass die Kinder schwimmen lernen, liegt in der Verantwortung der Eltern“, sagte er. Schwimmunterricht in der Schule anzubieten sei organisatorisch und auch zeitlich schwierig. „Die Kinder lernen da nicht mehr als das An- und Ausziehen.“ Derselben Meinung war auch Rat Martin Linder.

Laut Eh ist allerdings durchaus möglich, dass die Stadt die Eltern in der Sache zukünftig finanziell unterstützen wird und die Schwimmkurse für die Kinder bezuschusst. (dst)

