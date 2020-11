vor 38 Min.

Seefeld-Pläne: In Kellmünz herrscht Diskussionsbedarf

Plus Die Kellmünzer Markträte haben unterschiedliche Ansichten zur vorgesehenen Bebauung im Bereich "Am Seefeld".

Von Armin Schmid

Soll es zum vorgesehenen Bebauungsplan „Am Seefeld“ in Kellmünz eine Grundsatzdiskussion im Marktgemeinderat geben oder nicht? Mit dieser Frage setzte sich das Gremium während der jüngsten Sitzung auf Antrag der Markträtin Teresa Bürzle auseinander. Hintergrund ist, dass die Meinungen in der Bürgerschaft und auch im Marktrat hinsichtlich der Art und dem Umgang mit der Bebauung des sensiblen Areals am Kellmünzer Badesee weit auseinandergehen.

Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass eine Grundsatzdiskussion aus seiner Sicht wenig Sinn ergebe. Die Gemeinde befinde sich mitten im Bauleitverfahren. Der Aufstellungsbeschluss sei gefasst, ein Planungsbüro beauftragt. Ergebnisse werden laut Obst in Kürze vorgestellt. „Dann können wir ausloten, was machbar wäre“, sagte er. Es gebe auch Bauwerber, die „an der Stelle etwas machen wollen“.

Teresa Bürzle beharrte trotzdem darauf, eine Grundsatzdiskussion zu führen. Dies stehe dem Verfahrensverlauf nicht entgegen. Dem Planungsbüro seien womöglich Vorgaben gemacht worden, die nicht konkret genug sind. Die Entwurfsplanung könnte deshalb nicht den Vorstellungen des Marktrats entsprechen. Bürzle bekräftigte, dass dies Zeit koste und es mit Blick auf den Fertigstellungstermin des Bebauungsplans Ende 2021 nicht zu Zeitdruck kommen sollte.

Die Bebauung am See ist ein heikles Thema

Thomas Obermüller sprach sich ebenfalls für eine Diskussion aus. Man habe sich schon viele Interessenten angehört. Dies habe bislang zu nichts geführt. Laut Obermüller sollte die geplante Bebauung vom See wegbleiben. Kann letztlich nur die Hälfte des Areals bebaut werden, wäre das Vorhaben für Interessenten wahrscheinlich ohnehin wirtschaftlich uninteressant. Zudem sei in den Gesprächen deutlich geworden, dass das Seefeld nur sehr schwer zu bebauen sei. Obermüller sprach sich dafür aus, Rahmendaten festzulegen.

Auch Rat Maximilian Funke meinte, dass Diskussionsbedarf da sei. Die Bebauung am See sei ein heikles Thema. „Bei den Interessenten war alles dabei, bis hin zum Restaurant am See“. Weitere Investoren anzuhören, sei Zeitverschwendung. Christian Kuhn sprach sich dafür aus, Baugrenzen festzulegen. „Wenn es keinen Seeblick gibt, kommen die Investoren vielleicht nicht mehr.“

Laut Bürgermeister Obst ruft das geplante Baugebiet am Badesee merklich Spannungen hervor. Er erläuterte, dass die Gemeinde Planungsvorgaben gemacht habe. Darunter falle der Wunsch nach einer Riegelbebauung entlang der Bahnlinie. Zudem sei ein Parkplatz für Fischer vorgesehen. Aus dem Planungsentwurf werde hervorgehen, dass die Wohnbebauung Abstand zur Bahnlinie halten muss.

Christian Kuhn fand es fragwürdig, viel Zeit zu investieren, wenn Investoren doch permanent sagten, wie schwierig eine Bebauung am See sei. Christian Anders meinte, der See wirke bei der Anfahrt nicht einladend. Das Gehölz sei zu entfernen, eine Schneise sollte einen Seeblick schaffen. Thomas Obermüller will die Bäume an dieser Stelle erhalten. „Ich glaube, wir wollen alle mit der Bebauung möglichst weit vom See wegbleiben“, sagte Marktrat Christian Saueressig abschließend.

Mit 8:4 Stimmen sprach sich das Ratsgremium dafür aus, die Bauleitplanung fortzuführen und dabei eine Grundsatzdiskussion zuzulassen.

