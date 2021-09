14 Millionen für neue Grundschule: Stadträte sorgen sich um die Finanzen

Plus Beim Thema neue Grundschule entbrennt einmal mehr eine emotionale Diskussion. Die Fronten sind in Senden inzwischen verhärtet. Es werden schwere Vorwürfe erhoben.

Eine neue Grundschule zu bauen, ist nicht billig. In Senden wird das jetzt noch teurer als gedacht. Doch die Schule wird dringend benötigt. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats ging es darum, wie das Gebäude aussehen wird, warum es teurer wird und wie das Ganze überhaupt noch finanziert werden kann.