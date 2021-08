Dreifach-Halle wird gebaut: Senden vergibt Auftrag an Blausteiner Firma

Plus Senden ist einen Schritt weiter auf dem Weg zur neuen Dreifach-Halle. Wie sich bereits abgezeichnet hat, wird der Bau deutlich teurer als erste Schätzungen vermuten ließen.

Dass es schnell gehen muss mit den Planungen für die neue Dreifach-Halle und Grundschule in Senden, war klar, als die Themen das erste Mal im Stadtrat aufgetaucht waren. Womöglich beschleicht den ein oder anderen Stadtrat und manche Bürgerin das Gefühl, dass es nun doch zu schnell ging, und womöglich ist das der Grund, weshalb in Debatten zu dem Thema immer wieder grundsätzliche Fragen gestellt werden, die zum dem Planungszeitpunkt eigentlich schon geklärt waren.