Friedhofskonzept: Planer stellen Entwürfe in Senden vor

Plus Auch Friedhöfe müssen sich dem Wandel der Zeit anpassen. Die Stadt Senden macht Pläne, um mehr Bürgern ihre Wunschbestattungen ermöglichen zu können.

Klassische Doppelgräber sind nicht mehr angesagt. Auf den Sendener Friedhöfen sollen bald Baumgräber, kleine Urnengräber und Stelen mit Gedenktafeln Einzug halten. Dem Planungs-, Bau- und Umweltausschuss wurden am Dienstag Pläne für die Neugestaltung der letzten Ruhestätten im Stadtgebiet vorgelegt.