In Senden sind Einbrecher unterwegs

Die bislang unbekannten Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Bürogebäude in der Friedrich-List-Straße in Senden ein.

Am Dienstag kam es in Senden zu zwei Einbrüchen. Die Täter waren in beiden Fällen nicht so erfolgreich, wie sie sich das wohl erhofft hatten.

Am Dienstag ist es in Senden zu zwei Einbrüchen gekommen. Zwischen 18.30 und 21 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch die Terrassentüre in eine Wohnung ein. Da sie vermutlich gestört wurden, flüchteten sie unverrichteter Dinge. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07307/91000-0. Polizei: Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten in Bürogebäude Im zweiten Fall hat die Kripo die Ermittlungen übernommen. Die bislang unbekannten Täter drangen in der Nacht durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Bürogebäude in der Friedrich-List-Straße ein. Sie versuchten einen Tresor zu öffnen. Nachdem sie daran scheiterten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im Wert von weniger als 100 Euro. Anschließend flüchteten sie. Wer Hinweise geben kann, soll sich mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung setzen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Vöhringen Betrug in Vöhringen: Unbekannte wollen Dachrinne reparieren

