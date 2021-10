Kontrolle in Senden: ohne Führerschein und illegal in Deutschland

Bei einer Polizeikontrolle in Senden erwischten die Beamten einen Fahrer ohne gültigen Führerschein. Auch der Beifahrer konnte nicht die richtigen Papiere vorzeigen.

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei Senden am Donnerstagabend gleich zwei Anzeigen ausgestellt. Gegen 18.15 Uhr zeigte ein 52-jähriger ausländischer Fahrer seine Fahrerlaubnis aus seinem Heimatland vor. Da er bereits seit mehr als einem halben Jahr in Deutschland wohnt und die Fahrerlaubnis nicht hat umschreiben lassen, war diese nicht mehr gültig, so die Polizei.

Kontrolle in Senden: Polizei erwischt Fahrer ohne gültigen Führerschein

Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Beifahrers, der aus demselben Land wie der Fahrer stammt, wies dieser sich mit seinem heimischen Reisepass aus. Da er kein gültiges Visum besaß, folgt auch für ihn eine Anzeige nach dem Aufenthaltsgesetz. (AZ)