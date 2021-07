Sendener Schulen müssen länger auf neues WLAN warten

Plus Nur die Wullenstetter Grundschule kommt bei der Digitalisierung heuer noch zum Zug. Dort drängt die Zeit: Die Elektrik stammt noch aus den 70er-Jahren.

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur an fast allen Sendener Schulen wird ins kommende Jahr aufgeschoben. Hintergrund sind unter anderem Preissteigerungen. Nachgerüstet wird dieses Jahr nur die Grundschule Wullenstetten, die bisher noch mit Elektroleitungen aus den 70ern arbeitet.