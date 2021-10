Senden

vor 18 Min.

Unfallflucht in Senden: Polizei sucht Zeugen

Ein Autobesitzer hat seinen Wagen in Senden am Straßenrand abgestellt. Am nächsten Tag entdeckte er einen Schaden am Fahrzeug.

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Senden ereignet hat. Der Besitzer eines grauen Mitsubishi stellte diesen am Sonntag gegen 21 Uhr am Straßenrand der Bahnhofstraße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 9 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht in Senden Wer Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

