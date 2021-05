Randale nach Streit in Witzighausen: Polizisten nehmen Mann in Gewahrsam

Zunächst fiel er durch sein aggressives Verhalten in einem Streit auf. Dann wehrte sich ein 33-Jähriger in Witzighausen massiv gegen alarmierte Polizisten.

Polizisten sind am späten Samstagabend zu einem Streit in Witzighausen gerufen worden. Als sie in der Franz-Bergmüller-Straße eintrafen, lag ein 33-jähriger Mann am Boden und wurde von einem 53-Jährigen festgehalten.

Mann beleidigt und bespuckt Polizisten in Witzighausen

Nach Polizeiangaben war der 33-Jährige schon bei dem Zank aggressiv gewesen. Auch bei der Klärung des Sachverhalts durch die Beamten verhielt sich der Mann ähnlich, weshalb sie ihn in Gewahrsam nahmen. Dabei und auch während des Transports zur Polizeiinspektion Weißenhorn widersetzte sich der 33-Jährige den Beamten und versuchte, sich aus den Griffen zu winden. Er beleidigte und bespuckte die Polizisten, sodass sie ihm schließlich eine Spuckschutzhaube anlegten.

33-Jähriger versucht Scheibe des Polizeiautos einzutreten

Außerdem versuchte der Mann, im Dienstfahrzeug mit den Füßen eine Seitenscheibe zu zerstören. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, um zu klären, wie stark der Mann alkoholisiert war. Die Nacht musste der 33-Jährige im Haftraum verbringen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: