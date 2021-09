Serie "Unser Wasser"

Auf dem Espachplatz in Babenhausen befindet sich ein "spritzender Stein"

Plus In Babenhausen steht ein seit Jahrzehnten umstrittener Brunnen. Wie es zu seiner Entstehung vor mehr als 90 Jahren kam.

Von Fritz Settele

Seit seiner Einweihung im Jahr 1928 sorgt der sogenannte Fuggerbrunnen am Nordeck des Espachplatzes in Babenhausen für Diskussionen. Am besten lassen sie sich mit den Spottversen vieler Volksschulgenerationen erklären, von denen Heimatforscher Dieter Spindler weiß: „Am Espachplatz, da stat a Stoi, a Stoi aus lauter Stoiner. Des soll d'r Fuggerbrunna sei, doch a Brunna isch des koiner!“ Was ist der Hintergrund dieser Wasseranlage?

