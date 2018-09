vor 57 Min.

Sie serviert den Illerbergern Brötchen

Vor vier Monaten übernahm Dilek Korkmaz mit ihrer Familie die leer stehende Backwelt an der Witzighauser Straße. Was sich im Geschäft seitdem getan hat.

Von Madeleine Schuster

In ihrem kleinen Laden in Illerberg riecht es nach Brötchen und frisch gebrühtem Kaffee: Dilek Korkmaz steht hinter dem Tresen des „Wunsch-Bäckers“ und serviert einem Kunden Brezen und Brot. Vor gut vier Monaten hat die Vöhringerin gemeinsam mit ihren Eltern das leer stehende Geschäft an der Witzighauser Straße übernommen. Nach dem Aus für Kellers Backwelt – und damit für den letzten Bäcker in Illerberg – brachte die Familie frische Semmeln zurück in den Ort. Die Korkmaz’ versorgen die Bürger seitdem mit deutschen und türkischen Backwaren. Die würden laut Inhaberin Dilek Korkmaz bislang gut angenommen. „Wir sind zufrieden, wie es läuft“, resümiert die 24-jährige, gelernte Frisörin.

Mit dem kleinen Backwaren-Laden in Illerberg hat sich die junge Frau einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Seit vier Monaten trägt das Geschäft deshalb den Namen Wunsch-Bäcker. Der Wunsch der Vöhringerin war es auch, ihren eigenen Stil und Geschmack in den Betrieb mit einbringen zu können.

Bevor der Laden an der Witzighauser Straße seine Türen wieder für die Kundschaft öffnete, wurde der Verkaufsraum hergerichtet. So gibt es im Geschäft mittlerweile eine Sitzecke, in der Gäste Kaffee trinken und Kuchen essen können. Auch vor dem Laden stehen ein paar Tische und Stühle, die den Illerbergern an schönen Tagen als Treffpunkt dienen sollen.

Selbst in der Backstube stehen die Korkmaz’ dabei in der Regel nicht. Typisch deutsche Backwaren bekommt die Familie von der Bäckerei Brenner aus Wullenstetten geliefert, türkische Spezialitäten von der „Simit-Bakery“ aus Ulm. Die „Simit“ genannten Teigringe mit geröstetem Sesam sind es auch, die Dilek Korkmaz ihren Kunden gerne empfiehlt. Ab und an verkaufe die Familie in ihrem Geschäft auch selbst gemachtes, kleines Gebäck. Außerdem werden Lebensmittel wie Eier oder Mehl angeboten. Bürger sollen sich vor Ort mit dem Nötigsten eindecken können, „wie ein kleiner Tante-Emma-Laden“, sagt Korkmaz, die weiter auf die Unterstützung der Illerberger hofft.

Für das Familienunternehmen Keller war Ende 2017 Schluss

Bevor die Vöhringerin das Geschäft mit ihren Eltern übernommen hat, wurde es jahrzehntelang von der Illerberger Familie Keller geführt. Bis 2008 wurden Semmeln, Brezen und Co. vor Ort gebacken. Später belieferte die Vöhringer Bäckerei Hesser das Geschäft, die ihren Betrieb im Mai dieses Jahres ebenfalls aufgegeben und an die Ulmer Bäckerei Staib übergeben hat.

Für das Familienunternehmen Keller war Ende 2017 Schluss (Mehr dazu lesen Sie hier ). Illerberg verlor damit nicht nur einen festen Bestandteil der Gemeinde, den Bürgern ging auch ein Nahversorger verloren. Einige Monate stand das Geschäft leer – für kurze Zeit versorgte der Wullenstetter Bäcker Brenner die Bürger an zwei Tagen in der Woche mit einem Verkaufsmobil. Im Mai öffneten Dilek Korkmaz und ihre Eltern schließlich den Wunsch-Bäcker.

Jeden Tag hat der kleine Laden seitdem für mehrere Stunden geöffnet. Ab 6.30 Uhr stehen die 24-Jährige oder ihre Mutter in der Regel hinter der Theke. Auch an Sonntagen bieten die Korkmaz’ Backwaren an. Von 8 bis 11 Uhr ist das Geschäft für frühstückshungrige Illerberger geöffnet.

