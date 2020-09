17:30 Uhr

Siebenschläfer wird bei Familie in Kellmünz groß

Plus Tobias Messner hat einen verletzten Siebenschläfer im Wald gefunden. Seine Familie päppelt das kleine Tier seither auf. Es ist nicht der erste tierische Gast im Haus.

Von Zita Schmid

Der junge Siebenschläfer im Haus der Familie Messner in Kellmünz entwickelt sich prächtig. Nachdem er gerade von seinem Lieblingsmus – Babynahrung der Sorte „Apfel-Banane mit Babykeks“ – gefressen hat, turnt das putzige Kerlchen munter auf dem Arm von Karin Messner herum. Seit Ende August ist das Tier bei der Familie. Damals allerdings ging es ihm alles andere als gut.

„Er war mehr tot als lebendig“, beschreibt Vater Tobias Messner den Zustand des kleinen Nagetiers, das er im Wald beim Pilzesammeln entdeckt hat. Der Kleine sei bewegungslos auf dem Rücken gelegen, habe alle vier Pfoten von sich gestreckt, sei kalt und nass sowie am Schwanz verletzt gewesen. Doch als Messner ihn vorsichtig berührte, habe er sich geregt, erzählt dieser weiter. Er hielt Ausschau nach einem Nest, aus dem das noch junge Tierchen gefallen sein könnte – ohne Erfolg.

Der Siebenschläfer ist nicht das erste Tier, das die Messners aufziehen

So wickelte er ihn behutsam in Taschentücher, legte ihn in den Pilzkorb und nahm ihn mit nach Hause. Die vierköpfige Familie, insbesondere seine Frau Karin Messner, hat Erfahrung im Aufpäppeln von Tierjungen. Wie berichtet, hat sie aus dem Nest gefallene Spatzen nicht ihrem Schicksal überlassen, sondern sich ihnen angenommen. Doch Siebenschläfer waren Neuland für sie. So recherchierte sie zunächst im Internet. Dies mit dem Ergebnis, dass Wärme das Dringlichste sei, das das Tier in dieser Situation brauche. Auch die spezielle Sorte Babynahrung, die der kleine Nager jetzt so genüsslich verspeist, wurde empfohlen und tags darauf gleich gekauft. Ein Besuch beim Tierarzt und später auch einige Telefonate bei Tierhilfen schlossen sich an. Der junge Siebenschläfer war laut Tierarzt rund vier Wochen alt und wog 28 Gramm, als Vater Tobias ihn gefunden hat. Obwohl er zunächst so elend aussah, erholte er sich schnell.

Den Babybrei, der ihm zu Beginn noch mit einer Spritze verabreicht wurde, frisst er längst selbst. „Er kann auch schon Eicheln knacken“, freut sich Mutter Karin über die Entwicklung ihres kleinen Schützlings. Ein Käfig mit Holzhäuschen wurde für den Gast der Familie eingerichtet. Dorthin verkriecht er sich gerne zum Schlafen.

Siebenschläfer: Daher kommt der Name

Siebenschläfer ähneln in ihrem Aussehen Eichhörnchen, haben aber keinen so buschigen Schwanz und sie sind nachtaktive Tiere. Sie gehören zur Familie der Bilche, auch Schlafmäuse genannt. Ihren Namen haben sie vermutlich wegen ihres langen Winterschlafs. Allerdings ruhen die Tiere oft schon von Anfang September bis Anfang Mai des nächsten Jahres und damit länger als sieben Monate.

Der Siebenschläfer bei der Familie Messner ist momentan nicht zum Schlafen aufgelegt. Sohn Leon hat ihm gerade seinen Lieblingsbrei serviert und nun zeigt er am Arm von Mutter Karin seine hervorragenden Kletterkünste. Mit seinen langen, gelenkigen Zehen und den Sohlenballen, die sich anfühlen wie Saugnäpfe, sind etwa kopfüber Turnübungen für ihn mühelos zu bewältigen.

Die tierliebende Familie hat das drollig dreinschauende Kerlchen mit dem grauen Fell und weißen Bauch, den runden Ohren und großen, schwarzen Augen sichtlich ins Herz geschlossen. Einen Namen haben sie ihm aber nicht gegeben.

Anders als Spatz „Piepsi“, der inzwischen seit über sechs Jahren bei ihnen lebt (IZ berichtete), wird der Siebenschläfer die Messners auf jeden Fall wieder verlassen. Lesen Sie dazu auch:Spatz Piepsi lebt seit sechs Jahren bei Kellmünzer FamilieIm Oktober vielleicht noch, spätestens aber im nächsten Frühjahr, sagt Mutter Karin. Kräftig genug muss er halt sein, damit er wieder zurück in seinen natürlichen Lebensraum, den Wald, kann.

