vor 42 Min.

Starker Schneefall: Zwei Verletzte bei Unfall in Kirchberg

In Kirchberg kam es wegen starkem Schneefall zu einem Unfall mit zwei Verletzten.

Bei Schneefall kam es in Kirchberg an der Iller zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein Auto geriet auf die Gegenfahrbahn.

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und starkem Schneefall ist es in Kirchberg an der Iller zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein 19-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße. Es schneite stark und die Straße war schneebedeckt. Der Fahrer des Skoda geriet nach Angaben der Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn.

Ein 36-jähriger Mann kam mit seinem Opel entgegen. Beide Autofahrer bremsten noch, aber einen Zusammenstoß konnten sie nicht mehr verhindern. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden beide Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und säuberten sie im Anschluss. Der Skoda und der Opel mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro. (az)

