"The Voice Kids": Mit diesem Song geht Anton aus Dietenheim in die Battles

Plus Im Team Wincent Weiss muss Anton aus Dietenheim bei "The Voice Kids" gegen zwei seiner Teamkollegen antreten. Mittlerweile arbeitet er auch an eigener Musik.

Kommenden Samstag ist es so weit: The Voice Kids geht für Anton Welsch aus Dietenheim in die nächste Runde. Der 15-Jährige - bei der Aufzeichnung der Sendung war er noch 14 - tritt gegen zwei seiner Kollegen aus dem Team Wincent Weiss an.

"Die Battles werden total bunt" verspricht Antons Coach in der Vorschau auf die Sendung, die am Samstag, 17. April, um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Hier geht es darum, dass die Talente zusammen einen Auftritt einstudieren - nur einer von ihnen kommt jeweils weiter in die nächste Runde, die "Sing-Offs".

Anton aus Dietenheim bei den Battles: Darum geht es bei The Voice Kids

Für die Coaches eine schwierige Aufgabe - denn sie entscheiden, wer von ihrem Team weiter machen darf. Allerdings haben die anderen Coaches - neben Wincent Weiss noch Alvaro Soler, Stefanie Kloß sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier - auch noch die Möglichkeit, eines der unterlegenen Talente zu "klauen". Mit dem "Steal Deal" bekommen die dann eine neue Chance im anderen Team.

In den Battles hat Anton zwei Sängerinnen an seiner Seite: Gemeinsam mit Elisabeth und Papuna steigt er in den Ring, der in diesem Stadium der Show die Bühne darstellt. Singen werden sie "Dream on" von Aerosmith. Die Sendung wurde bereits aufgezeichnet - verraten wird vorab noch nicht wie es ausgegangen ist.

Eigener Song: Anton von The Voice Kids war im Musikstudio

Inzwischen entwickelt Anton aber auch seine eigene Musik weiter - zum 15. Geburtstag, den er kurz nach der Ausstrahlung seiner Blind Audition feierte, hatte sich der Dietenheimer einen Termin in einem Profi-Musikstudio gewünscht. Dort hat Anton mittlerweile seinen Song "I'll be back" aufgenommen.

Eine Ballade, zu der er auch selbst Gitarre spielt. Für Anton eine echte Weiterentwicklung - denn bisher hatte er seine Texte vor allem auf Deutsch geschrieben. Auch seine Fangemeinde auf Instagram und Tik Tok wächst. Hier gibt der Nachwuchssänger immer wieder Kostproben seines Könnens.

Lesen Sie auch: