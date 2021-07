Bauarbeiten in Tiefenbach: Durchfahrt ab Mittwoch gesperrt

Verkehr und Wettereinflüsse haben den Fahrbahn im Illertisser Stadtteil schwer zugesetzt. Jetzt beginnen dort Bauarbeiten.

In der Emershofener Straße in Tiefenbach steht diese Woche eine Vollsperrung an: Der Straßenbelag muss dringend erneuert werden. Der Verkehr wird zwischenzeitlich umgeleitet.

Über Jahre hinweg haben dynamische Verkehrsbelastungen sowie Einflüsse wie Frost und die Nutzung von Tausalz der Kreisstraße NU 9 schwer zugesetzt. Die Fahrbahndecke weist deutlich sichtbare Risse, Setzungen und Spurrillen auf. Deswegen muss die Straße auf Höhe der Birkenstraße/Schillerberg bis zur Einmündung der Graf-Kirchberg-Straße ausgebessert werden, berichtet das Staatliche Bauamt Krumbach.

Straßensperrung in Tiefenbach: So lange sollen die Bauarbeiten dauern

Die Straßenbauarbeiten beginnen am Mittwoch, 21. Juli, und dauern voraussichtlich bis Ende der Woche an. In diesem Zeitraum ist die Emershofener Straße in dem oben genannten Bereich für den Verkehr vollgesperrt, heißt es vom Staatlichen Bauamt. Während der Bauarbeiten wird eine Umleitungsstrecke für die Straßenverkehrsteilnehmer eingerichtet. Der Verkehr wird ab Tiefenbach über Bellenberg nach Vöhringen bis zur Anschlussstelle Vöhringen der Autobahn A7 geleitet. Der Gegenverkehr wird analog geführt. Die Umleitung wird in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert. (AZ)