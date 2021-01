vor 33 Min.

Umfrage: Wie klappt das Homeschooling in Illertissen und Umgebung?

Plus Unterricht am Bildschirm: Für viele Kinder und Eltern eine große Herausforderung. Passanten in Illertissen erzählen, wie sie das Homeschooling meistern.

Von Regina Langhans

Für alle Schüler hat das Jahr 2021 mit Distanz-Unterricht begonnen. Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in einen geregelten Alltag trotz oder mit Corona ist vorläufig auf Eis gelegt. Kein persönlicher Kontakt zu Mitschülern und Lehrern, alles läuft am Bildschirm ab - in vielen Fällen müssen Eltern einspringen und helfen. In unserer Umfrage in der Region wollten wir von Betroffenen wissen: Wie gut funktioniert das Homeschooling?





Jutta und Annika Günther aus Bellenberg Bild: Regina Langhans

Jutta und Annika Günther aus Bellenberg sagen:

Als Mutter weiß ich, dass es für Annika ein enormer Schritt war, nach der Grundschule im Gymnasium täglich am PC zu arbeiten. Die Fünftklässlerin ergänzt: Ich bekomme jeden Tag auf unserer Schulplattform mitgeteilt, wo ich mich für den Unterricht einloggen soll: per E-Mail, im Messenger, in der Videokonferenz. Am meisten vermisse ich, Freunde zu treffen.

Mia Widmann aus Illertissen Bild: Regina Langhans

Mia Widmann aus Illertissen sagt:

Ich besuche die siebte Klasse Realschule mit Französisch. Das lernen wir in Klassenkonferenzen, was gut funktioniert. Die Hausaufgaben geben wir mit Foto von uns ab, damit nicht geschummelt wird. In allem sollen wir uns so verhalten wie in der Schule, Laptop im Bett geht gar nicht. Was ich vermisse, sind Freunde und Mitschüler.

Ludwig Müller aus Bellenberg Bild: Regina Langhans

Ludwig Müller aus Bellenberg sagt:

Als Opa begleite ich meine sechsjährige Enkelin Sophie. Es ist für uns beide eine Herausforderung, aber besser als gar kein Unterricht. Die Lehrerin macht es auch gut: eine halbe Stunde Unterricht, danach das Gelernte handschriftlich einüben. Alle zwei Tage werden die Arbeiten abgegeben, korrigiert, kommentiert und neue Aufgabenblätter ausgeteilt.

Markus Wiest aus Altenstadt Bild: Regina Langhans

Markus Wiest aus Altenstadt sagt:

Mit Homeschooling bin ich gleich gut zurechtgekommen. Meine Realschule arbeitet mit Microsoft Teams. Viele Lehrer ziehen den Unterricht wie gewohnt durch. Manche setzen auf Freiarbeit und wir lösen Aufgaben in bestimmter Zeit. Es gibt Bild-Dateien und Info-Dokumente, am Ende muss sich alles in Hefteinträgen wiederfinden.

Lesen Sie dazu auch: