14:25 Uhr

Unbekannter bricht in Dorndorf in leer stehendes Haus ein

Ein Unbekannter ist in Illerrieden-Dorndorf in ein leer stehendes Haus eingebrochen.

Ein Unbekannter ist in Illerrieden-Dorndorf in ein leer stehendes Haus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem er die Tür aufgebrochen hatte, ist ein Unbekannter in ein Haus an der Erzabt-Brechtler-Straße in Illerrieden-Dorndorf eingedrungen. Laut Polizeibericht gab es für den Einbrecher dort allerdings nichts zu holen – das Gebäude ist derzeit nicht bewohnt.

Zeugen bemerkten die Tat am Sonntagabend und verständigte die Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm. (az)

Kontakt: Die Polizei Dietenheim nimmt unter der Telefonnummer 07347/9588070 Zeugenhinweise entgegen.

Lesen Sie auch:

Zeugen gesucht: Unbekannter tankt für 140 Euro und fährt davon

Betrunkener sprüht Tierabwehrspray auf Polizisten

Auto kommt von A7 ab und prallt gegen Baum

Themen Folgen