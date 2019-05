vor 38 Min.

Unbekannter macht sich an Jugendtreff zu schaffen

Ein unbekannter Täter hat versucht, in den Weißenhorner Jugendtreff einzubrechen.

Ein bisher unbekannter Täter hat am 17. und 18. Mai versucht, in den Weißenhorner Jugendtreff an der Memminger Straße einzubrechen. Zwei Fenster wurden beschädigt, aber nicht kaputt geschlagen. An den beiden Fenstern entstand allerdings dennoch ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. (az)

