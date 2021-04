Unfallfahrer in Buch hat keinen Führerschein

Ein Mann kommt mit seinem Wagen in Buch von der Straße ab und muss ins Krankenhaus. Die Polizei stellt fest: Er hätte gar nicht fahren dürfen.

Am Dienstagnachmittag ist ein 43-Jähriger mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2020 bei Buch aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Andere waren an dem Unfall aber wohl nicht beteiligt, so die Polizei. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Deshalb wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. (AZ)

