Vöhringen

06.06.2021

Wie die Techniker im Kulturzentrum zwischen Künstlern und Kulissen arbeiten

Plus Das Vöhringer Kulturzentrum ist rein äußerlich ein Vorzeigeprojekt. Aber auch das Innenleben kann sich sehen lassen. Die Haustechniker zeigen, was man sonst kaum zu sehen bekommt.

Von Ursula Katharina Balken

Monotones Summen kommt aus dem Schaltschrank, Kontrollleuchten blinken bunt in stetem Rhythmus, signalisieren, dass die automatische Steuerung funktioniert, silberfarbene Heizungsregister stehen in Reih und Glied nebeneinander und riesige mit Spezialfolie ummantelte Rohre scheinen über dem Boden zu schweben. Man wähnt sich in einer Schaltzentrale eines Industrieunternehmens. Aber nichts ist laut, alles klingt gedämpft, zu hören sind nur die Stimmen von Willi Hofstetter und Norman Meier, die Haustechniker des Wolfgang-Eychmüller-Hauses. Ihnen wird auch ohne Kulturveranstaltungen im Kulturzentrum nicht langweilig. Wenn es jetzt dann wieder losgeht, ist viel Organisationstalent gefragt.

Themen folgen