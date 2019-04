14:00 Uhr

Von den „Friedenslinden“ zum Kriegerdenkmal

Seit Ende der 1940er-Jahre erinnert das neue Kriegerdenkmal an die Gefallenen der beiden Weltkriege.

Der Heimatforscher Dieter Spindler durchleuchtet ein trauriges Stück Geschichte in Babenhausen.

Von Fritz Settele

Im Eingangsbereich des Babenhauser Friedhofs, südlich der Kapelle, befindet sich ein Kriegerdenkmal. Es ersetzte in den 1940er-Jahren die vorherige Gedenkstätte, die an gleicher Stelle stand. Heimatforscher Dieter Spindler hat zahlreiche Fakten über diese Denkmäler sowie die „Erinnerungskultur“ in Babenhausen gesammelt – nicht zuletzt über eine wahre Odyssee bei der Standortsuche nach dem Ersten Weltkrieg.

Zunächst einen Schritt zurück in der Historie: Vorläufer der Kriegerdenkmale sind laut Spindler vom Markt gestiftete „Friedenslinden“ östlich des Meisingerhauses am Weg zum Schlosspark gewesen. Die Bäume stehen schon lange nicht mehr.

Nach dem Ersten Weltkrieg errichteten die Heimatgemeinden gefallener Soldaten Erinnerungstafeln und Denkmäler – auch Babenhausen. Allerdings habe es im Fuggermarkt lange gedauert, bis man sich auf einen Standort einigen konnte, berichtet Spindler. Zur Diskussion standen Plätze an der Schlossmauer (Schmidde-Bruck), am Marktplatz, auf dem Espachplatz und an der Johannisbrücke (Baumgärtle). Letztlich einigte man sich auf den heutigen Standort im Friedhof.

Den ursprünglichen Entwurf für das Mahnmal hatte Dr. Josef Groß, Universitäts-Oberbauamtmann aus Erlangen, angefertigt. Die Chronik berichtet, dass „rechts und links einer wuchtigen, von einem Kreuz gekrönten Säule jeweils zwei große, hochovale Steintafeln“ errichtet wurden. Die vier Steintafeln sollten die vier Kriegsjahre symbolisieren. An der Säule befand sich zudem in einer Kartusche der Spruch: „Allen den Lorbeer, allen den Dank, ob sie im Kampf das Leben gerettet, ob sie als Held im Grabe gebettet!“

Dieter Spindler durchleuchtet ein trauriges Stück Geschichte in Babenhausen

Doch wie die Gedenkstätte finanzieren? Spindler berichtet von zahlreichen Aktivitäten, um die immens gestiegenen Kosten zu tragen. So kam etwa Geld über mehrere Haussammlungen, Spenden, ein von Fürstin Nora Fugger initiiertes Theaterstück und Zuwendungen der Gemeinde ein. Doch auch Kritiker gab es, die das Geld lieber in den Wohnungsbau investiert gesehen hätten. Wie viel das Denkmal letztlich kostete, ist nicht überliefert.

„Dem Ernst der Zeit entsprechend, mit Hinsicht auf die gewaltige Teuerung, wird die Einweihung als lokale Feier in einfacher und würdiger Weise erfolgen“, stand schließlich in einer Sonderbeilage des Babenhauser Anzeigers geschrieben. Weiter berichten die Quellen, dass die Weihe der Gedenkstätte am 22. Juli 1923 nach einem Festumzug durch den Markt erfolgte.

Bei seinen Recherchen stieß Heimatforscher Spindler auch auf ein Bild des Kriegerdenkmals aus dem Zweiten Weltkrieg. Ab 1939 wurden ihm zufolge Birkenkreuze mit Namenstafeln davor aufgestellt. Ende der 1940er-Jahre wurde dann das neue Denkmal errichtet, das die Namen der Toten der beiden Weltkriege aufnahm. Darunter befinden sich auch jene dreier Rotkreuzhelferinnen. Auf der vierten Tafel stehen Namen von Gefallenen, deren Angehörige als Vertriebene im Fuggermarkt eine neue Heimat fanden.

Noch heute findet am Volkstrauertag nach dem Gottesdienst ein Kirchenzug von der Kirche St. Andreas zum Kriegerdenkmal statt. Im Übrigen hat es einst weitere Erinnerungstafeln gegeben. Eine befand sich in einem Seitenaltar der Pfarrkirche und wurde vermutlich 1948 überputzt. Offen ist, ob es sich um eine gemalte Variante handelte oder um eine mit Marmor. Der Historische Verein bemüht sich seit Längerem um Aufklärung darüber. Zudem hatte eine gerahmte Tafel laut Spindler offenbar den Rathausbrand überstanden, verschwand dann in der Versenkung und fristet inzwischen ein Schattendasein im Bauhof.

15 Gemeinden – von Günzach bis Kettershausen – bilden künftig eine staatlich anerkannte Öko-Modellregion. Mehr dazu, lesen Sie hier:

Öko-Modellregion: Günztal erhält Zuschlag aus München

Themen Folgen