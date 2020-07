vor 33 Min.

Was darf in Vöhringen in den Biomüll?

Plus Informationen der Stadt und Entsorger stiftet Verwirrung. Vor allem über Rasenschnitt in der Tonne entbrannte eine Diskussion.

Im Vöhringer Amtsblatt hat die Stadt kürzlich eine Info veröffentlicht, was in die Biotonne darf, was zur Kompostieranlage gebracht werden muss und was im Restmüll entsorgt werden kann. Bei den Bürgerinnen und Bürgern hat dies allerdings für einige Verwirrung gesorgt. Das darf in den Müll - und das nicht.

Streitpunkt: Darf Rasenschnitt in die Biotonne oder nicht?

Im Amtsblatt war zu lesen, dass Rasenschnitt nicht im Bioabfall entsorgt werden darf. Die Veröffentlichung im Amtsblatt war mit der Ankündigung von Kontrollen und der Drohung, falsch befüllte Tonnen würden stehen gelassen oder im Extremfall sogar eingezogen, ergänzt. Erschienen ist der Beitrag in Abstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen, das laut Bürgermeister Neher bemängelt hatte, dass die Biotonne häufig als zweite Restmülltonne missbraucht werde. Rasenschnitt würde in der Tonne zu einem schweren Klotz verklumpen, der beim Leeren die Tonne verstopft.

Die Information, dass Rasenabfälle grundsätzlich nicht in die Braune Tonne dürfen, war vielen Vöhringern allerdings neu: Es gab Beschwerden im Rathaus, einige Bürger wandten sich auch persönlich an die Stadträte. Die wiederum hatten sich zu der Thematik selbst informiert: Bernhard Thalhofer hat beim Bundesumweltministerium nachgeschaut, das das anders vorsieht. Volker Barth hat mit Bekannten aus Senden gesprochen, wo dasselbe Unternehmen den Abfall abholt und wo die Bürger durchaus Rasenschnitt in der Biotonne entsorgen dürfen. Markus Harzenetter hat sich die Entsorgungssatzung auf der städtischen Homepage angeschaut, laut der Grünschnitt ebenfalls in die Biotonne darf.

Bürgermeister Neher erklärte, den Umstand noch mal zu prüfen und, falls es ein Missverständnis gab, dieses richtigzustellen. (fwo)

