Wechsel bei Illerberger Tennisspielern

Jürgen Herzog gibt sein Amt im Verein nach 22 Jahren an Luis Sailer ab - und blickt auf die vergangenen Jahre zurück.

Von Ursula Katharina Balken

Nach 22 Jahren geht in der Tennisabteilung des SSV Illerberg-Thal eine Ära zu Ende: Jürgen Herzog gibt die Führung an Luis Sailer ab, der bei der Jahresversammlung zum neuen Abteilungsleiter gewählt wurde. Sailer ist seit 2013 Mitglied der Tennisabteilung und übt bereits die Funktion des Mannschaftsführers in der aktiven Herrenmannschaft aus.

In seinem Rückblick im Sportheim listete Herzog auf, was in den 22 Jahren entstanden war. Zu nennen sind die Erweiterung der Tennishütte, die Sanierung des Tennisplatzes eins, die Generalsanierung des Platzes drei nach einer Überflutung, Erneuerung der Überdachung zwischen den Plätzen eins und zwei und der Bau eines vierten Tennisfelds mit Neugestaltung der Zugänge. Außerdem wurde das 25-jährige Jubiläum der Abteilung gefeiert.

Die Anlage ist in einem guten Zustand und der vierte Platz ist mittlerweile ganz bezahlt, hieß es während der Versammlung. Die Mitgliederzahlen liegen bei rund 220. Erfreulich, so Herzog, sei die Entwicklung bei den Jugendlichen, derzeit gebe es 60 junge Leute im Alter bis zu 20 Jahren, das entspreche einem Anteil von rund 27,5 Prozent.

Tennis in Illerberg: Seit 22 Jahren ist Jürgen Herzog im Amt

Herzog ging auch auf das vergangene Jahr ein. Es gab etwas Besonderes für die Jugend: „Tennis goes Trampolin“, was in der Free-Jumping-Halle in Ulm-Böfingen stattfand. Angeboten wurden zudem unter anderem Schnuppertennisstunden für Grundschüler, Vereinsmeisterschaften und ein Tenniscamp. In seinem Resümee sagte Herzog all jenen Dank, die ihn während seiner Amtszeit unterstützt haben. Es gebe gute Rahmenbedingungen und weiter sagte er: „Wir haben viele engagierte Mitglieder ohne die eine Abteilung nicht funktioniert. Es gibt vier aktive Mannschaften, Trainer und Betreuer. Unsere Abteilung kann sich nach außen positiv präsentieren.“

Und das ist das neue Vorstandsteam: Vorsitzender ist Luis Sailer, Stellvertreter Tobias Nestel, Kassiererin Siggi Motzke, die Sportwarte sind Rolf Idler und Julian Walcher, die Jugendwartin heißt Susanne Janitschka unter Mitwirkung von Jasmin Herzog und Jugendvertreterin Daniela Herzog. Die Schriftführerin ist Sarah Motzke, Technischer Leiter Dominik Winkle unter Mitwirkung von Andre Schenk. Vereinsadministrator ist Michael Klose. Im Ausschuss sitzen Karin Idler, Gudrun Groß und Silvia Walcher, die Kassenprüferinnen sind Ruth Martin und Simone Schiller.

Für 30 Jahre Treue zum Verein wurde Franz Weltle geehrt.

