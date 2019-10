vor 18 Min.

Wechsel im Babenhauser Touristikverein

Marcus Worsch will neuen Schwung in die ehrenamtliche Arbeit bringen

Von Claudia Bader

Marcus Worsch will neuen Schwung in den Touristikverein Babenhausen bringen. Er tritt die Nachfolge von Karin Wolfgram an, die sich nach zehnjährigem Wirken nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung stellte. Bei der Jahresversammlung wurde Worsch nahezu einstimmig gewählt, ebenso sein Stellvertreter Alexander Sauter. Während Patricia Göppel künftig die Finanzen verwaltet, wirken Marie-Luise Sauter als Schriftführerin und Birgit Worsch als Beisitzerin. Kerstin Rosenbaum prüft die Kasse.

Bürgermeister Otto Göppel bedankte sich bei Karin Wolfgram, die einiges bewegt habe. Derzeit zählt der Touristikverein 146 Mitglieder, informierte Schriftführerin Annika Schweinstetter. Als Aktivitäten im Jahr 2018 zählte sie die Teilnahme an der Aktion „Sauberes Babenhausen“, eine Fahrt zur Festwoche in Kempten und einen im Rahmen des Ferienprogramms organisierten Kindererlebnisnachmittag auf. Am Wasserspielgerät am Badesee musste die Pumpe erneuert werden. Regelmäßig organisiert Irmgard Fürst bei gutem Wetter Radtouren durch die Region, an der alle Interessierten teilnehmen können.

Einstimmig befürworteten die Versammelten eine Satzungsänderung. Gemäß dieser entfällt der Posten eines Geschäftsführers im Verein. Nach Auflösung der Internet-Plattform „Babenhausen bewegt“ werden die Einladungen für Mitgliederversammlungen künftig per Post und E-Mail verschickt.

2020 kann der Touristikverein, der früher einmal den Namen Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein trug, sein 125-jähriges Bestehen feiern, informierte der neue Vorsitzende. Sein Ziel sei es, Babenhausen zu verschönern und es für die Bewohner attraktiv zu gestalten. „Die Bürger sollen sich im Fuggermarkt wohlfühlen und gerne hier bleiben“, so Worsch. Außerdem wolle er Leute gewinnen, die sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen. Der Vorsitzende kann sich auch vorstellen, im Austausch mit anderen Vereinen Ideen umzusetzen und gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren. (clb)

