Neues Fahrzeug ist ein Segen für die Winterrieder Feuerwehr

Plus Die Winterrieder Vereine haben einen Freiluftgottesdienst gefeiert. Im Rampenlicht stand das neue Fahrzeug der Feuerwehr.

Solche festlichen Stunden haben die Winterrieder schon lange nicht mehr erleben dürfen: Vertreter aller örtlichen Vereine samt Fahnenabordnungen hatten sich mit der Dorfgemeinschaft auf dem Brunnenplatz zwischen der Pfarrkirche St. Martin und dem Rathaus versammelt, um einen Freiluftgottesdienst zu feiern. Im Mittelpunkt stand die Segnung des neuen Mannschaftstransportwagens der Feuerwehr. Obwohl bereits dunkle Wolken am Himmel aufzogen, trübte kein einziges Tröpfchen Regen die Stimmung.