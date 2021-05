Winterrieden

Umbaupläne: Kindergarten in Winterrieden soll größer werden

Im Kindergarten "Haus der kleinen Strolche" in Winterrieden steht ein umfangreicher Umbau an.

Dem Kindergarten "Haus der kleinen Strolche" in Winterrieden soll mehr Platz zur Verfügung stehen. ​Laut Bürgermeister besteht dringender Handlungsbedarf.

Von Claudia Bader

Das "Haus der kleinen Strolche" wird bald zur Baustelle: Im Winterrieder Kindergarten stehen umfangreiche Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an. Bürgermeister Hans-Peter Mayer nennt einerseits die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen als Anlass. Andererseits müssten zusätzliche Räume eingerichtet werden, um die bestehenden Plätze zu erhalten und für die Kinder und das Erzieherteam bessere Bedingungen zu schaffen. Mit dem dafür notwendigen Bauantrag befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung. Nach kurzen Erläuterungen stimmten die Mitglieder ihm geschlossen zu. Was die Pläne vorsehen.

