Wintertournee der Schwabenbühne fällt Corona zum Opfer

Plus Die Pandemie macht den Spielplan eines Jahres der Schwabenbühne zunichte. Doch es gibt Lichtblicke für nächstes Jahr: Bekannte Kabarettisten stehen im Programm.

Von Regina Langhans

Nach dem Ausfallen der Sommerspielzeit geben die Mimen der Schwabenbühne nun auch „schweren Herzens“ die Absage ihrer Wintertournee bekannt. Die Vorsitzende Andrea Träger erklärt: „Leider haben wir Sorge, die gesetzlichen Auflagen hinsichtlich Sicherstellung der Hygiene- und Abstandsregeln nicht erfüllen zu können.“ Damit fällt das Spieljahr 2020 mit Freilichtaufführungen der Jugendtruppe und des Erwachsenentheaters sowie dem Tourneetheater im Winter 2020/21 komplett aus. Ein in der 40-jährigen Vereinsgeschichte noch nie eingetretener Fall.

Lange hätten sie gehofft und seien sich im Grunde sicher gewesen, diese Wintersaison spielen zu können, sagt Träger. Eigentlich sollten um die Zeit schon die Proben für die Komödie „Das Sparschwein“ (Eugène Labiche) mit Regisseur Richard Aigner laufen, stattdessen befassten sich die Mimen intensiv mit den Vorgaben der Hygiene- und Abstandsregeln für Veranstaltungen.

Schwabenbühne sagt Wintertournee 2020 ab

„In Absprache mit unseren Spielorten suchten wir nach Möglichkeiten zum Ausweichen auf andere Spielstätten, um trotz Abstandsregeln mehr als 30 Personen im Zuschauerraum unterbringen zu können“, so die Vorsitzende. Der Knackpunkt dabei: Vier Spielorte hätten vier verschiedene Hygienekonzepte erfordert. Ein personell wie logistisch zu aufwendiges Unterfangen. Dazu kamen die Bedenken um die Gesundheit der Schauspieler, die durch die Probenarbeit und bei den Vorstellungen viel Zeit auf relativ engem Raum miteinander verbringen würden. Unterm Strich mussten sie sich dann eingestehen: „Es ist ein zu großes Risiko – gesundheitlich wie finanziell.“ Die Komödie soll nun nächsten Winter gespielt werden.

Der Ausfall einer weiteren Spielzeit betrübe nicht nur die engagierten Mimen, die Regie und die Ehrenamtlichen hinter der Bühne, die viel Arbeit in die Produktionen gesteckt haben. Sie stelle den Verein auch vor finanzielle Probleme, räumt die Vorsitzende ein. Daher hofft sie auf Freunde und Gönner, ihren Kulturbetrieb eventuell durch ein „finanzielles Engagement“ zu unterstützen. Und hofft, dass die Truppe die erwiesene Zuwendung möglichst bald in der gewohnten Spielfreude an ihr Publikum zurückgeben kann.

Nächstes Jahr kommen Willy Astor und Stephan Zinner

Denn die nächste Spielzeit verspricht spannend zu werden, zumal für die Schwabenbühne die Auftritte ins vierte Jahrzehnt gehen.

Willi Astor

Dies will sie an einem Jubiläumswochenende gebührend feiern: mit den Kabarettisten Willy Astor am Freitag, 18., und Stephan Zinner am Sonntag, 20. Juni. Der Vorverkauf soll in Kürze starten. Auf der Freilichtbühne geht es dann weiter mit eigenen Produktionen. Am Freitag, 16. Juli, ist die Premiere des Jugendstücks „Rumpelstilzchen“ geplant, gefolgt vom Erwachsenentheater am Freitag, 13. August, mit „Der Tod im Birnbaum“. Andrea Träger ist zuversichtlich, was die Durchführung angeht: „Anders als beim Tourneetheater sind wir auf der Freilichtbühne unser eigener Hausherr und können ein Hygienekonzept erstellen, das sich wiederverwenden oder anpassen lässt.“

