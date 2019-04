vor 37 Min.

Zu seinem Geburtstag macht er anderen ein Geschenk

Heimatforscher Dieter Spindler präsentiert zu seinem 80. Geburtstag „80 Babenhauser Hausgeschichten“. Was ihm bei der Arbeit an dem Buch wichtig war.

Von Fritz Settele

Zwar wird Heimatforscher Dieter Spindler aus Babenhausen erst im November 80 Jahre alt, jedoch präsentiert er bereits jetzt ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Während sich normalerweise Jubilare über Geschenke zum runden Geburtstag freuen, wählte er einen anderen Weg. So „schenkt“ er den Bürgerinnen und Bürgern des Fuggermarktes ein „Bilderbuch“ mit 80 Babenhauser Hausgeschichten. Barbara Kreuzpointner übernahm die technische Realisierung und der Historische Verein die Druckkosten.

Spindler: „Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt“

„Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt und man sich auskennt!“– Unter dieser Vorgabe befasst sich Dieter Spindler schon seit Jahrzehnten mit der Geschichte Babenhausens. Nach seinen eigenen Worten hat er bei seinen Führungen durch den Fuggermarkt „fast jede historische Hausecke kennengelernt“. Und aus Anlass seines 80. Geburtstags hat er nun die Geschichte von 80 Häusern in Babenhausen kurz zusammengefasst erzählt. Grundlage hierfür war seine eigene Sammlung, die nicht zuletzt aus Berichten der Babenhauser stammt. Dabei handle es sich nach Spindlers Worten „nicht um spektakuläre Ereignisse“, sondern auch um so manche Anekdoten, die sich um die Gebäude ranken. Ein Ziel ist auch: Alte Hausnamen, Flurbezeichnungen und umgangssprachliche Ausdrücke sollen nicht verloren gehen. Außerdem soll beispielsweise an längst vergangene Handwerke erinnert werden.

Auch interessant: Das Hotel Sailer ist in Babenhausen bald Geschichte

Seine 80 Favoriten stellt Spindler jeweils auf einer Seite vor. Dabei reicht die Palette vom „Essigsieder“ und „Mauerbäck“ bis hin zum Distriktkrankenhaus und der „wirtschaftlichen Fachlehranstalt“. Auch über die Fuggersche Orangerie, das „Schöggelekreuz“ am Magnusweg und das Meisingerhaus erfahren die Leser Interessantes. Zudem fanden der Galgenberg, die ehemalige Zollstation, die Bahnhofsrestauration und das Siechenhaus ihren Platz. Und wer erinnert sich noch an den Ulmer Bote, den Bäcker Harz oder den Eisgalgen bei der Krone?

Vollständig ist die Sammlung aber noch nicht

Vollständig ist die Sammlung Spindler zufolge bei Weitem nicht. „Ich habe sie willkürlich, bei einem Spaziergang von der Aspenkapelle bis hinaus ins Allmannhorn zusammengeschrieben“, sagt er. In diesem Zusammenhang gilt Spindlers Dank all denjenigen, die ihn seit Jahrzehnten nicht nur mit Informationen, sondern auch mit Bildmaterial und historischen Dokumenten versorgten.

Geschichte ist seine Leidenschaft

Wie oft gehe man an historischen Gebäuden achtlos vorbei, ohne sie wirklich wahrzunehmen? Deren Charakter erschließe sich manchem erst, so die Vorsitzende des Historischen Vereins Babenhausen, Barbara Kreuzpointner, wenn man sich um die frühere Existenz Gedanken macht. Dieter Spindler habe sich „aus seinem unerschöpflichen Kenntnisschatz“ 80 Gebäude herausgesucht, auf deren Geschichte er besonderen Wert legt. Dass der Historische Verein diese Sammlung in Druck gegeben hat, sei nur ein kleines Dankeschön für Spindlers unermüdliches Engagement zum Wohl des Vereins.

Lesen Sie auch: Putz-Aktion in Babenhausen: Unmut über Westen der AfD

Babenhauser Meisingerhaus feiert 450. Geburtstag

Themen Folgen