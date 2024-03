Altenstadt

Ärger in Altenstadt: Tempo 30 bleibt, Zahl der Kontrollen soll sinken

Das umstrittene Tempolimit von 30 km/h in der Unteren Illereicher Straße in Altenstadt bleibt bestehen, die Zahl der Kontrollen wird aber verringert.

Plus Die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Unteren Illereicher Straße hat Aufregung und Beschwerden ausgelöst. Nun gibt es einen Kompromiss.

Von Armin Schmid

Die Geschwindigkeitsbegrenzung und die Radarkontrollen in der Unteren Illereicher Straße in Altenstadt haben in den vergangen sechs Monaten für beträchtliche Aufregung und Beschwerden gesorgt. Bürgermeister Wolfgang Höß räumte während der jüngsten Marktgemeinderatssitzung vor rund 50 Besuchern ein, dass es sich um ein schwieriges Thema handle. Er könne die Bürger verstehen, die die Untere Illereicher Straße seit Jahrzehnten mit 50 km/h befahren haben und nun von der Radarfalle erwischt werden.

Dies sei nicht unbedingt Vorsatz, sondern einfach die Macht der Gewohnheit, sagte Höß. Diejenigen, die einmal oder teils mehrfach in die Radarfalle getappt sind, beschwerten sich. Er könne aber auch die Anlieger verstehen, die über zu hohe Geschwindigkeiten, Verkehrsbelastung und Verkehrslärm klagen. Vor rund einem halben Jahr hat der Bauausschuss ein Tempolimit in der Unteren Illereicher Straße beschlossen. Seitdem reiße der Zulauf an Stellungnahmen für Pro und Kontra nicht mehr ab.

