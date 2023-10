Altenstadt

Altenstadt bereitet sich auf steigenden Trinkwasserbedarf vor

Plus Ein Brunnen und ein Hochbehälter versorgen die Altenstadter mit frischem Trinkwasser. In den kommenden Jahren wird sich die Wasserversorgung ändern.

Von Armin Schmid

Insgesamt versorgt Altenstadt 2750 Haushalte in den sieben Teilorten mit Trinkwasser. Laut einem Strukturgutachten, das der Marktgemeinderat in Auftrag gegeben hat, entspricht das etwa einem Wasserverbrauch von 275.000 Kubikmeter. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass die Strukturanalyse Voraussetzung dafür ist, Fördermittel für die Verbesserung der Wasserversorgung zu erhalten.

Wesentliche Stützen der Wasserversorgung im Markt Altenstadt sind der Brunnen 2, der gleichzeitig der Hauptversorgungsbrunnen ist, und der Hochbehälter in Illereichen. Die wasserrechtliche Erlaubnis für den Brunnen 2 läuft Ende 2024 aus. Um die Wasserversorgung dauerhaft sichern zu können, soll ein neuer Brunnen in Filzingen entstehen. Probebohrungen wurden bereits durchgeführt. Der derzeitige Brunnen in Filzingen fungiert nur noch als Notbrunnen. Der Hochbehälter in Illereichen stammt aus dem Baujahr 2008 und verfügt über zwei Wasserspeicher mit einem Füllvolumen von je 1000 Kubikmeter.

