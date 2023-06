Auch leckeres Eis hat seinen Preis beim Eiscafé Cortese in Altenstadt

Plus Im heißen Juni sind die Produkte von Familie Cortese aus Altenstadt begehrt. Welche Sorten Jahr im Trend sind - und wie das Eiscafé mit der Inflation umgeht.

Schoko, Mango, Erdbeere, Pistazie, Haselnuss – gerade jetzt während der heißen Sommertage sorgen wieder viele leckere Eissorten für Genuss und eine willkommene Abkühlung - und die Macher können sich über Kunden-Zulauf nicht beschweren. Eiscafés wie das Cortese in Altenstadt müssen dabei aber auch immer stärker auf die Kosten schauen - denn die Rohstoffe fürs Speiseeis sind nicht günstiger geworden.

Für Giuseppe und Bojana Cortese steht allerdings die Begeisterung für ihre Produkte nach wie vor im Vordergrund. Seit 20 Jahren gibt es ihr Eiscafé in Altenstadt. „Wir produzieren Speiseeis aus Leidenschaft, daher macht es uns immer noch Spaß“, betonten die Inhaber mit Blick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte, in denen sich der Familienbetrieb auch weiterentwickelt hat. Einen Meilenstein bildete das Jahr 2006, als das Eiscafé durch um einen großen Wintergarten und eine Terrasse erweitert wurde.