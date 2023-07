Auto erfasst Radfahrer in Altenstadt: Mann wird leicht verletzt

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen Radfahrer und bringt den Mann zu Fall. Die Polizei leitet gegen beide Unfallbeteiligte ein Verfahren ein.

Ein Auto und ein Radfahrer sind am Montag in Altenstadt zusammengestoßen. Die Autofahrerin bog dem Polizeibericht zufolge in der Memminger Straße nach rechts auf ein Grundstück ein und missachtete dabei den Mann, der mit seinem Rad auf dem Gehweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zu Boden stürzte und dabei leichte Verletzungen erlitt. Er wurde zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen die Autofahrerin leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Da der Radfahrer entgegen den Vorschriften auf dem Gehweg fuhr, leiteten die Polizisten auch gegen ihn ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)