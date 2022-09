Autoknacker scheitert und hinterlässt Schaden

Eine unbekannte Person hat am Samstagmorgen in Altenstadt versucht, ein Auto aufzubrechen.

Dieser Aufbruchsversuch ist gescheitert: Am Samstagmorgen zwischen 8.20 und 8.30 Uhr hat eine unbekannte Person versucht, die Fahrertüre eines an der Grundschule geparkten Autos aufzuhebeln. Die Polizei vermutet, dass der Täter oder die Täterin etwas aus dem Fahrzeug der 32-jährigen Besitzerin entwenden wollte. Doch die Person gelangte nicht in das versperrte Fahrzeug.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)