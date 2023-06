Drogenfund auf Spielplatz: Jugendliche bestreiten, damit zu tun zu haben

Polizisten kontrollieren am späten Abend drei junge Menschen auf einem Spielplatz in Altenstadt. Dabei taucht ein Utensil zum Zerkleinern von Marihuana auf.

Der Kinderspielplatz an der Kaulastraße in Altenstadt ist am späten Mittwochabend Ziel einer uniformierten Streifenwagenbesatzung der Illertisser Polizei gewesen. Da in der Vergangenheit auf dem Spielplatz Jugendliche beim Konsum von Drogen angetroffen wurden, überprüften die Beamten gegen 22.45 Uhr die Örtlichkeit.

Die Polizei untersucht den Fund auf Fingerabdrücke und DNA-Spuren

Dem Polizeibericht zufolge traf die Streife eine 14- und eine 16-Jährige sowie einen amtsbekannten 19-Jährigen an, die dort zusammensaßen. Die Beamten durchsuchten den Jugendlichen nach Betäubungsmitteln, fanden jedoch keine. Allerdings lag auf der Sitzfläche neben den jungen Leuten ein sogenannter Grinder, ein Utensil zum Zerkleinern von Marihuana. Darin befanden sich auch ungefähr 30 Gramm Marihuana. Die beiden Mädchen und der junge Mann bestritten, damit etwas zu tun zu haben.

Die Polizisten stellten den Grinder und das Marihuana sicher. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird beides nun auf Fingerabdrücke und DNA-Spuren untersucht. Die Beamten setzten die Eltern der Minderjährigen über den Sachverhalt in Kenntnis. Alle drei werden wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. (AZ)