Etwa 5000 Euro Schaden: Fahrzeug beschädigt Bahnanlage in Altenstadt

Ein Fahrzeug hat an einem Bahnübergang in Altenstadt für eine technische Störung gesorgt, weil es wohl gegen die Schranke fuhr. Die Polizei bittet um Hinweise.

An dem Bahnübergang Untereichen / Mühlbachstraße in Altenstadt hat es am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr eine technische Störung gegeben. Ein Techniker stellte vor Ort fest, dass die Bahnschranke beschädigt wurde. Wie die Polizei mitteilt, fuhr offenbar ein Fahrzeug gegen die geschlossene Bahnschranke, sodass der automatische Antrieb beschädigt wurde.

Am Bahnübergang in Altenstadt entstand ein Schaden von rund 5000 Euro

Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07303 9651-0 zu melden. (AZ)