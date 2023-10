Altenstadt

In Filzingen kann eine Tiny-Haus-Siedlung entstehen

Das Gebiet "Im Tal" in Filzingen soll sich verändern. Hier können auch Tiny-Häuser entstehen.

Plus Ein bisheriges Gewerbe-Areal in Filzingen soll sich verändern: Neben Mini-Häusern sollen herkömmliche Baugrundstücke Platz bekommen. So sehen die Planungen aus.

Von Armin Schmid

Im Gebiet „Im Tal“ in Filzingen tut sich einiges: Hier könnten demnächst eine weitere Wohnbebauung, eine Erweiterung der vorhandenen Gewerbeflächen und eine Tiny-Haus-Siedlung entstehen. Im Marktgemeinderat Altenstadt wurden die Planungen dafür vorgestellt.

Die Gewerbeentwicklung in diesem Bereich hat schon eine längere Vorgeschichte, erklärt Bürgermeister Wolfgang Höß. Ursprünglich sei das Areal für die Firma Miller entwickelt worden, die dann von der Mapal-Gruppe übernommen wurde. Durch eine große Rochade sei es dazu gekommen, dass die Firma Merkle ins Lindenmahd übergesiedelt ist und die Firma Mapal-Miller weitere Flächen am bestehenden Standort erwerben konnte.

