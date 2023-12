Mehrere Männer hielten sich unerlaubt im Schengenraum auf

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters mit sieben Insassen auf der A7 bei Altenstadt werden Fahnder der Grenzpolizei auf mehrere Straftaten aufmerksam.

Ein 34 Jahre alter Mann erhält eine Anzeige, weil er vier andere Männer eingeschleust hatte, die sich illegal in Deutschland aufhielten. Darauf aufmerksam wurden Fahnder der Grenzpolizei aus Lindau und Pfronten bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf der Autobahn A7 bei Altenstadt.

Einer der Mitreisenden kann einen Haftbefehl abwenden

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fand die Überprüfung bereits am 25. November statt. Der Kleintransporter war demnach mit insgesamt sieben Personen besetzt. Bei der Kontrolle der Dokumente stellten die Beamten anhand der Stempel in den Reisepässen bei vier Albanern im Alter von 25 bis 43 Jahren fest, dass diese sich bereits länger als für den Kurzaufenthalt erlaubt ohne gültigen Aufenthaltstitel im Schengenraum befanden. Die vier Männer erhielten eine Anzeige wegen illegalen Aufenthalts.

Ein weiterer Mitreisender, ein 43-Jähriger, konnte dem Polizeibericht zufolge einen gegen ihn bestehenden Haftbefehl durch Zahlung eines dreistelligen Betrags abwenden. Den 34-jährigen Fahrzeugführer erwartet somit nun eine Anzeige bezüglich des Einschleusens der vier Männer. Nachdem die einzelnen Beschuldigten verommen worden waren, konnten die sieben Männer ihre Fahrt nach Albanien fortsetzen. (AZ)