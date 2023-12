Mann mischt sich in Streit unter Frauen ein: 27-Jährige am Kopf verletzt

Zwei Frauen geraten vor einem Lokal in Altenstadt in Streit. Ein unbeteiligter Mann mischt sich ein - und verletzt eine 27-Jährige. Die Polizei ermittelt.

Zwei Frauen sind in der Nacht zum Sonntag vor einer Gaststätte in Altenstadt in Streit geraten. Gegen 2.45 Uhr stritten die beiden Frauen im Alter von 22 und 27 Jahren miteinander, als ein unbeteiligter Mann zunächst dazwischenging und versuchte, den Streit zu schlichten. Ein weiterer 27 Jahre alter Mann ging nach Angaben der Polizei grundlos dazwischen und schubste die 27-Jährige mit voller Wucht gegen eine Hausfassade. Dabei schlug ihr Kopf gegen die Hauswand, sodass die Frau eine Gehirnerschütterung davontrug. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich mit einem bereits wartenden Taxi, berichtet die Polizei. Die 27-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen und leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. (AZ)