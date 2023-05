Metallstange durchschlägt auf der A7 Windschutzscheibe eines Autos

Während der Fahrt auf der Autobahn A7 wird das Auto eines 22-Jährigen von einem Aluminiumteil getroffen. Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig.

Schreckmoment für einen Autofahrer auf der A7: Ein 22-jähriger Ravensburger fuhr am Freitagmittag mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn, als ein etwa ein Meter langer Aluminiumwinkel plötzlich auf seine Frontscheibe traf und diese teilweise durchbohrte. Der Fahrer wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt und konnte sein Fahrzeug anschließend zur Unfallaufnahme verkehrssicher abstellen, berichtet die Polizei. Die Herkunft des Metallteils ist nicht bekannt. An der Scheibe entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)