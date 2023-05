Altenstadt

vor 48 Min.

Motorik-Zentrum im Kindergarten Altenstadt ist das erste im Kreis Neu-Ulm

Plus Der Kindergarten "Zum Guten Hirten" in Altenstadt ist komplett umgebaut worden. Beim Tag der offenen Türe haben die Gäste die Neuerungen begeistert ausprobiert.

Von Zita Schmid

Ein Jahr lang wurde in und am Kindergarten „Zum Guten Hirten“ in Altenstadt gebaut, erweitert und saniert. Es wurden Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe geschaffen und zudem ein Motorik-Zentrum – das erste im Landkreis Neu-Ulm – eingerichtet. Beim Tag der offenen Tür konnten die Gäste alles anschauen und auch ausprobieren.

Jakob lag im Motorik-Zentrum gerade in einer Art Hängematte und genoss das ruhige Schaukeln sichtlich. Mit Blick in den Raum meinte der Schüler, der seine Kindergartenzeit schon seit ein paar Jahren hinter sich hat: „Die Sprossenwand und die bunten Würfel kenne ich, doch das hier ist neu.“ Das Neue, das er meinte, sind die eingebauten Vorrichtungen an der Decke und auch an den Wänden. Hier können verschiedene Elemente angebracht und mit wenigen Handgriffen wieder ausgewechselt werden. Es gibt etwa ein riesiges Tuch, einen Tunnel und beim Tag der offenen Tür eben auch die Matten, die an den Gurten befestigt so zur Hängematte werden.

